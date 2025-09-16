"النظر من الأعلى".. كاتس يتوعد بحصار الحوثيين بحرا وجوّا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على ميناء الحُديدة في اليمن يأتي ضمن عملية تحمل اسم "النظر من الأعلى".

وأكد كاتس أن هدف العملية يتمثل في "ضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على ميليشيا الحوثي"، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفق بيان صدر عن مكتب كاتس فإن "العملية تهدف إلى تكبيد الحوثيين ثمناً باهظاً مقابل أي محاولة لمهاجمة دولة إسرائيل"، مضيفًا أن "المنظمة ستواصل تلقي الضربات ما دامت تُصر على تنفيذ مخططاتها العدائية" وفق تعبيره.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ميناء الحديدة يُستخدم من قبل الحوثيين "لنقل أسلحة من النظام الإيراني تُستخدم في تنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية أوسع في حال استمر التصعيد العسكري بين إسرائيل والحوثيين المدعومين من إيران.