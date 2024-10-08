رجح مقتل صفي الدين.. غالانت يصف حزب الله بـ "المحطّم"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن هاشم صفي الدين، خليفة الأمين العام الراحل لميليشيا "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله "قُضي عليه على ما يبدو".

واعتبر غالانت أن "حزب الله" بات "محطّما" بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى مقتل أمينه العام حسن نصرالله.

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وتابع غالانت أثناء اجتماع مع القيادة الشمالية لجيشه أن حزب الله "منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تُذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصر الله" وفق تعبيره.

وكان هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في "حزب الله"، الشخصية الأكثر ترجيحا لخلافة نصر الله، وقد فُقد الاتصال به منذ غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، الأسبوع الماضي دون تأكيد أو نفي لمقتله.