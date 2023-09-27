وسط تشكيك بالحادثة.. سكان الحمدانية العراقية يودعون ضحايا الحريق الدامي

وقال مصدر محلي في نينوى، لـ"إرم نيوز"، إن "تشييعا رسميا أقيم للضحايا في محافظة نينوى قبل دفنهم بمقبرة القيامة في المحافظة".

وبيّن المصدر أن "عددا من جثث الضحايا لم تشيّع حتى الآن وتم تأجيل دفنها بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية، عدا عن 4 حالات وفاة حصلت بعد نقل جرحى إلى إقليم كردستان".