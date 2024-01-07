بلينكن وبوريل يبحثان منع اتساع نطاق حرب غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد سبل منع اتساع نطاق حرب غزة في الشرق الأوسط.

لكن إراقة الدم المستمرة تظهر الصعوبات التي تواجه هذه المساعي بعد 3 أشهر من بدء الصراع فيما تمضي إسرائيل قدما في الهجوم، بحسب "رويترز".

ووصل كل من بلينكن وبوريل إلى المنطقة في زيارتين منفصلتين؛ لمحاولة وقف امتداد الحرب إلى لبنان والضفة الغربية وممرات الشحن في البحر الأحمر، حيث أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.