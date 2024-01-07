بلينكن وبوريل يبحثان منع اتساع نطاق حرب غزة
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد سبل منع اتساع نطاق حرب غزة في الشرق الأوسط.
لكن إراقة الدم المستمرة تظهر الصعوبات التي تواجه هذه المساعي بعد 3 أشهر من بدء الصراع فيما تمضي إسرائيل قدما في الهجوم، بحسب "رويترز".
ووصل كل من بلينكن وبوريل إلى المنطقة في زيارتين منفصلتين؛ لمحاولة وقف امتداد الحرب إلى لبنان والضفة الغربية وممرات الشحن في البحر الأحمر، حيث أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.
وقال بلينكن، الذي زار الأردن اليوم الأحد، وسيتوجه أيضاً إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطر والإمارات والسعودية ومصر، خلال جولته الرابعة في المنطقة: "نركز بشكل مكثف على منع اتساع نطاق هذا الصراع".
ورغم القلق العالمي إزاء القتل والدمار في غزة والضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار، لا يزال الرأي العام في إسرائيل مؤيداً بقوة للعملية التي تقول إنها تستهدف القضاء على حركة حماس، ومع ذلك فإن هناك انخفاضاً كبيرا في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولم يعترف نتنياهو بالمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سمحت لحماس بمهاجمة جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه تعهد بمواصلة العمل الانتقامي.