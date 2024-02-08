بينهم 5 أطفال.. 14 قتيلاً بغارة إسرائيلية على منزلين في رفح

قتل 14 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً منزلين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن أحد المنزلين يعود لمدير التمريض بوزارة الصحة بغزة يوسف فحجان، أما القصف الآخر فطال الطابق العلوي في أحد بنايات الحي السعودي غرب رفح.

وقال مصدر طبي فلسطيني، إن معظم الإصابات التي وصلت المستشفى الكويتي كانت بين الطفيفة والمتوسطة ويجري تقديم الخدمات العلاجية لهم.

وأوضح أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما تزال تجلي الضحايا والجرحى من أماكن الاستهداف، مشيرًا إلى أن ما وصل المشفى قد لا يكون الحصيلة النهائية بعد.