معلومات أولية عن مشاركة "الثنائي الشيعي" في جلسة الحكومة اللبنانية

أفادت مصادر "إرم نيوز" بأن اتصالات تُجرى بين "الثنائي الشيعي" وعدد من القوى السياسية لتأمين مشاركة وزرائهم في جلسة مجلس الوزراء اللبناني، المقررة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، والتي ستستكمل النقاش في بند حصرية السلاح بيد الدولة، وتناقش الورقة الأمريكية.

وأوضحت المصادر المطلعة، أن الاتصالات ما زالت مستمرة، ويقودها رئيس البرلمان نبيه بري، وتصب في اتجاه قرار بعدم مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي للجلسة الحكومية، خصوصًا بعد عودة وزير المال المحسوب على بري من الخارج، إلى جانب وزير العمل المحسوب على ميليشيا حزب الله، وكانا خارج البلاد خلال جلسة الثلاثاء.

وتشير المعطيات إلى حضورهم الجلسة، وإمكان انسحابهم وفق القرار الذي سيُتخذ داخل الجلسة بشأن الورقة الأمريكية.