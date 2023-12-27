مساعٍ فلسطينية للتعرف على هوية 80 قتيلا سلمتهم إسرائيل
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سلمت جثامين 80 فلسطينيا قتلوا في الحرب على غزة.
أدلت الوزارة بهذه التصريحات بعد دفن الجثامين. وسجلت السلطات تفاصيل للمساعدة في التعرف على هويات أصحاب الجثامين لاحقا.
وتحاول السلطات في غزة معرفة موعد ومكان مقتل هؤلاء الرجال وهوياتهم. ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون بعد على طلب للتعليق.
وقالت وزارة الصحة إن إسرائيل سلمت الجثامين عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي. وبحسب وزارة الأوقاف الإسلامية انتشلت الجثامين من شمال قطاع غزة.
ومن النادر أن تعيد إسرائيل هذا العدد الكبير من الجثامين. ودفنت الجثامين، أمس الثلاثاء، في خندق طويل في مقبرة برفح جنوب القطاع.
وقال ممثل عن وزارة الأوقاف الإسلامية في غزة إنهم يلتقطون صورا للتعرف على أصحاب الجثامين لاحقا.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن اكثر من 21100 شخص قتلوا في الضربات الإسرائيلية، ويخشى من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.
ونزح كل سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وكثيرون منهم نزحوا عدة مرات.
وتقول إسرائيل إنها تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، وتتهم حركة "حماس" بتعريضهم للأذى من خلال العمل وسط الأماكن السكنية، وهي مزاعم تنفيها حماس.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن هدفها القضاء على حماس، رغم الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا، عندما قتلت حماس 1200 شخص واحتجزت 240 رهينة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، في هجوم عبر الحدود هو الأعنف في تاريخ إسرائيل.