إضراب عام في لبنان غدا تضامنا مع غزة والجنوب
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، نجيب ميقاتي، الإضراب العام في كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في الدولة، غدا الإثنين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة والقرى الحدودية جنوب لبنان.
وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة للجان النيابية المشتركة كانت مقررة غدا إلى يوم الثلاثاء المقبل، كما أصدر وزير التربية عباس الحلبي قرارًا بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة.
كذلك أعلنت وزارة الثقافة عن إقفال جميع دوائر الوزارة والمعالم الأثرية، كما سيقفل مصرف لبنان أبوابه، تجاوبا مع الدعوة العالمية وكذلك المصارف، وأيضًا تتوقف الصحف أيضًا عن العمل بدعوة من نقابتي الصحافة والمحررين.
وانضمت إلى الدعوة للإقفال والإضراب نقابة المهندسين في بيروت ونقابة الصيادلة، والاتحاد العمالي العام، والنقابات العمالية والهيئات الطلابية والمدنية.
والدعوة إلى الإضراب أطلقها إلكترونيا نشطاء عبر العالم، تضامنا مع غزة وللضغط باتجاه وقف الحرب.