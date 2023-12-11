إضراب عام في لبنان غدا تضامنا مع غزة والجنوب

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، نجيب ميقاتي، الإضراب العام في كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في الدولة، غدا الإثنين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة والقرى الحدودية جنوب لبنان.

وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة للجان النيابية المشتركة كانت مقررة غدا إلى يوم الثلاثاء المقبل، كما أصدر وزير التربية عباس الحلبي قرارًا بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة.