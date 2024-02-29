خلاف حول الإنفاق يفجر أزمة بين الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا

أثار "تلاسن" وقع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة، توقعات بنهاية التحالف القوي الذي جمع الطرفين.

وانتقد الكبير، الذي يعد رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية الليبية، توسع حكومة الوحدة الوطنية في الإنفاق منذ تشكيلها عام 2021، وذلك في رد على اتهام الدبيبة للكبير بتعطيل صرف الرواتب.

وجاءت انتقادات الكبير للدبيبة في خطاب موجّه له يتألف من بضع نقاط تتعلق بالأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة الرواتب.

ويرى سياسيون وخبراء ليبيون أن هذا التلاسن يعكس أزمة بين الحليفين السابقين، تتزامن مع مساعي الدبيبة في التصدي لمحاولات عزله من منصبه.

وقال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن "هناك أزمة بالفعل بين الدبيبة والكبير، وهذه الأزمة حذَّر منها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عندما حذَّر من اندلاع حرب حول مصرف ليبيا المركزي في طرابلس".

وأضاف البيوضي لـ "إرم نيوز": "محافظ مصرف ليبيا المركزي ردَّ على حديث عبد الحميد الدبيبة في احتفالات ذكرى الـ17 من فبراير / شباط التي استغلها لتبرئة نفسه واتهام الآخرين بالتورط في نهب ليبيا والتضييق على المواطن".

وأضاف أن "ما حدث هو أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أكد للمجتمع الليبي حقيقة الأمر ووضع النقاط على الحروف".