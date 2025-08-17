نتنياهو يحذر من تكرار "7 أكتوبر" إذا استمرت مظاهرات الإضراب

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، من خطورة المظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد منذ الصباح، مؤكّدًا أن إنهاء الحرب لا يجب أن يتم قبل هزيمة حركة "حماس" ومنعها من تحقيق النصر.

وقال إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما ذكرته القناة "السابعة" العبرية.

وأكد نتنياهو أن الاحتلال الكامل لقطاع غزة شرط أساسي لإنهاء الحرب.

وأضاف: "لا نُصرّ فقط على نزع سلاح حماس، بل نُصرّ أيضًا على أن تُطبّق إسرائيل نزع سلاح القطاع تدريجيًا، من خلال العمل المستمر ضد أي محاولة من أي عنصر للتسلح والتنظيم".

وبحسب قوله، فإن مطالب حماس هي عكس ذلك تمامًا، إذ "يريدون منا مغادرة القطاع بأكمله، من الشمال ومن الجنوب، ومن محور فيلادلفيا، ومن الطوق الأمني الذي يحمي مجتمعاتنا؛ بهذه الطريقة يمكنهم إعادة تنظيم صفوفهم، وإعادة تسليح أنفسهم، ومهاجمتنا مجددًا".

وأوضح أن الذين يطالبون اليوم بإنهاء الحرب دون هزيمة حماس "لا يعملون فقط على تقوية موقف الحركة وتأخير إطلاق سراح رهائننا، بل يدفعون بنا إلى خوض حرب لا نهاية لها".

وأشار نتنياهو إلى هجوم البحرية الإسرائيلية على محطات توليد الطاقة في اليمن، لافتًا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي عملت في منطقة الزيتون على مشارف غزة وقتلت العشرات من العناصر، فيما هاجم سلاح الجو كبار مسؤولي حزب الله ومنصات إطلاق الصواريخ في لبنان.

وقال نتنياهو: "أود التأكيد أن نشاطنا في لبنان يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب هذا الاتفاق نردّ بالنار على أي انتهاك وأي محاولة لتسليح حزب الله".