صورة متداولة للمدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي
صورة متداولة للمدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي

دمشق تتبنى قتل زعيم داعش أبو الحسن القرشي

إرم نيوز

قال مصدر أمني سوري، الجمعة، إن زعيم تنظيم داعش “أبو الحسن الهاشمي القرشي” الذي أعلن التنظيم مقتله منذ أيام، هو ذاته عبد الرحمن العراقي والمعروف باسم “سيف بغداد”، الذي قتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في الـ 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

القرشي وهو عراقي الجنسية تزعم عمليات التنظيم والإشراف على مد نفوذه باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية
مصدر أمني سوري

و قال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" إن القرشي” المدعو “سيف بغداد” هو “الأمير العام” لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية، وقد قتل مع كامل أفراد مجموعته إثر استهداف مقره في الحي الشمالي لمدينة جاسم في ريف درعا.

صورة متداولة للمدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي
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وأضاف المصدر، إن القرشي وهو عراقي الجنسية تزعم عمليات التنظيم والإشراف على مد نفوذه باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية، وهو المسؤول الأول عن مخطط عمليات الاغتيال التي كانت تدار في المنطقة الشمالية من محافظة درعا، عبر شبكة يقوم عملها على مبدأ “الفتوى” ضمن ما يشبه “محكمة قصاص” تم إنشاؤها في إحدى مزارع مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي.

كان تنظيم داعش قد أعلن بكلمة صوتية مقتل القيادي أبو الحسن الهاشمي القرشي وتعيين أبو الحسين الهاشمي القرشي خلفاً له

وأوضح المصدر أن القرشي كان يدير عمليات الاغتيال من خلال مجموعة قياديين في التنظيم، حيث تمكنت القوى الأمنية بمساندة المجموعات المحلية الرديفة من القضاء على عدد منهم في وقت سابق، ومن بينهم المدعو أبو سالم العراقي، الذي قُتل بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه.

صورة متداولة للمدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي
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وكان تنظيم داعش، أعلن في كلمة صوتية للمتحدث باسمه منذ أيام مقتل متزعمه “أبو الحسن الهاشمي القرشي” وتعيين “أبو الحسين الهاشمي القرشي” خلفاً له دون تحديد المكان أو الزمان أو الجهة المسؤولة عن مقتل متزعمه.

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