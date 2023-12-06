"رسالة تحذيرية لإسرائيل".. ما دلالات تصريحات وزير الدفاع المصري؟

مع دخول حرب غزة شهرها الثالث، أدلى وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، بتصريحات وصفها خبراء عسكريون بأنها "شديدة اللهجة"، وأنها تمثل "رسالة تحذيرية مباشرة لإسرائيل".

وكان زكي قال "إن التصعيد العسكري غير المحسوب يهدف لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف الوزير المصري، في كلمة خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023" بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه "لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فالعالم اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، ونؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان لاستمرار السلام".

وقال إن تنظيم المعرض يأتي في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

خطوط حمراء

خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، قال لـ"إرم نيوز"، إن تصريحات الوزير المصري تأتي في إطار التحذيرات المصرية المستمرة التي تتعلق برفض سيناريو نزوح الفلسطينيين إلى سيناء.

وأشار إلى أن مصر تولي الشأن الفلسطيني أولوية قصوى، خاصة أنها "خاضت خمس حروب ضد إسرائيل على مدى التاريخ، فهي معنية بصورة رسمية في الحفاظ على الأمن القومي، ورسمت لذلك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها".