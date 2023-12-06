"رسالة تحذيرية لإسرائيل".. ما دلالات تصريحات وزير الدفاع المصري؟
مع دخول حرب غزة شهرها الثالث، أدلى وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، بتصريحات وصفها خبراء عسكريون بأنها "شديدة اللهجة"، وأنها تمثل "رسالة تحذيرية مباشرة لإسرائيل".
وكان زكي قال "إن التصعيد العسكري غير المحسوب يهدف لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية الفلسطينية".
وأضاف الوزير المصري، في كلمة خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023" بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه "لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فالعالم اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، ونؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان لاستمرار السلام".
وقال إن تنظيم المعرض يأتي في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
خطوط حمراء
خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، قال لـ"إرم نيوز"، إن تصريحات الوزير المصري تأتي في إطار التحذيرات المصرية المستمرة التي تتعلق برفض سيناريو نزوح الفلسطينيين إلى سيناء.
وأشار إلى أن مصر تولي الشأن الفلسطيني أولوية قصوى، خاصة أنها "خاضت خمس حروب ضد إسرائيل على مدى التاريخ، فهي معنية بصورة رسمية في الحفاظ على الأمن القومي، ورسمت لذلك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها".
وأضاف عبد الواحد، أن مصر حذّرت منذ فترة من تجاوز الخطوط الحمراء بدفع الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تمارس حربًا نفسية، لنشر الحالة الانهزامية لدى الشعب الفلسطيني".
خط أحمر
الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أشار إلى أن "تصريحات وزير الدفاع المصري تأتي تأييدًا لِما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن سيناء خط أحمر، بصفته القائد العام للقوات المسلحة المعني بتنفيذ تعليمات القائد الأعلى".
وأضاف فرج في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "وزير الدفاع أراد بث رسالة مباشرة للداخل والخارج توحي بأن مصر ترفض سياسة إسرائيل المتعلقة بإدارة الحرب، وتهديد أمن الدولة القومي".
وتستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية، وتحاول اختراق جنوب غزة في الأيام الأخيرة لتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس، وفق تقديرات فرج الذي توقع حدوث هدنة مؤقتة بعد العمليات العسكرية في خان يونس، لاستكمال تبادل الرهائن.
وتؤدي مصر دورًا رئيسًا في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، إذ ساعدت في تسهيل عمليات نقل الرهائن والمساعدات الإنسانية.
وفي افتتاح ما يُمكن أن يكون المرحلة التالية من حربها ضد حماس، قالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها نفذت "هجومًا واسع النطاق" ضد الفصائل خلال الليل في خانيونس، في جنوب غزة المكتظة بالنازحين الذين فروا من القصف الإسرائيلي.
لا تهاون
ويتفق رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق في القوات المسلحة، اللواء محمد الشهاوي، مع الخبراء العسكريين في أن تصريحات وزير الدفاع تدل على مواجهة أي محاولات للمساس بأرض سيناء، وقال لـ"إرم نيوز"، إن "القوات المسلحة لن تتهاون في حماية الأراضي المصرية من أي محاولات لتهديد أمن الدولة".
وأضاف الشهاوي أن "تصريحات زكي تؤكد أن الجيش المصري رفع درجة استعداده، لإعطاء رسالة لكل مَن تسول له نفسه المساس بالأمن القومي".