الفيتو الأمريكي يعطي إسرائيل "الضوء الأخضر" لتصعيد هجومها على غزة

وفي آخر حصيلة نشرتها الوزارة، أفادت عن مقتل 17490 شخصًا في القطاع، معظمهم من النساء والأطفال.

وبعدما ركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري في مرحلة أولى في شمال غزة، وسَّع عملياته، هذا الأسبوع، إلى جنوب القطاع، حيث يحتشد زهاء مليوني شخص باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجيًا.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "العمليات في قطاع غزة مستمرة"، مضيفًا أن "القوات البرية واصلت القتال في مواقع مختلفة".

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت، اليوم السبت، دفعات جديدة من الصواريخ على مناطق في جنوب إسرائيل.

"شريكًا في المجزرة"

ووفق الأمم المتحدة، دُمّر أكثر من نصف المنازل أو تضررت في الحرب على القطاع، حيث فرّ 1,9 مليون شخص من منازلهم، أو ما يشكل 85% من السكان.

وقال النازح من بيت لاهيا في شمال غزة، محمود أبو ريان: "الجو بارد جدًا، والخمية صغيرة جدًا.. ليس لدي سوى الملابس التي أرتديها، وما زلت لا أعرف ما هي الخطوة التالية".

بموازاة ذلك، تزايدت، بشكل ملحوظ، بعض الأمراض المعدية، مثل: الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والالتهابات الجلدية، وسط الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في الملاجئ التابعة لوكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في جنوب القطاع.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، كانت لا تزال تعمل بالإمكانات المتوافرة لديها، يوم الخميس الماضي.