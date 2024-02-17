بلينكن: فرصة "استثنائية" الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

وفي حديثه خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن"، سلّط بلينكن الضوء أيضاً على الضرورة "العاجلة" للمضي قدماً في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل، وفق ما أوردته "رويترز".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال المؤتمر، إنه لتحقيق "حل الدولتين"، يجب أن يكون هناك ضمان بأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حماس على إسرائيل لن يحدث مرة أخرى أبداً.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال المؤتمر أن بلاده تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في الصراع في غزة وعدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان.

وأضاف أنه يجب منع إيران من استغلال الصراع لتوسيع نفوذها.