فُرض قبل 10 سنوات.. إيطاليا ترفع الحظر عن الطيران المدني الليبي

رفعت إيطاليا، اليوم الأحد، حظرًا جويًا على الطيران المدني الليبي كانت قد فرضته قبل 10 سنوات، بحسب ما كشف عنه عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

وقال الدبيبة عبر تويتر: "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم. أشكر رئيسة الوزراء".

وأضاف: "أثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا".