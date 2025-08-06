غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق بجنوب لبنان (فيديو)

شنّت مقاتلات إسرائيلية مساء الأربعاء، غارات عنيفة على مناطق بجنوبي لبنان.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، أطراف منطقة دير سريان الشمالية لناحية مجرى نهر الليطاني.

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وأشارت الوكالة إلى سقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرآباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة في دير سريان.

وبعدها بدقائق عادت المقاتلات الإسرائيلية لشنّ غارات جديدة عنيفة استهدفت المكان نفسه في دير سريان، حيث تمنع مسيرات إسرائيلية فرق الإسعاف من التقدم للموقع.

وقالت تقارير لبنانية أخرى إن غارات أخرى استهدفت منطقة زوطر جنوبي لبنان.

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ولم تتوقف إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع ميليشيا حزب الله عن شن غارات على لبنان بحجة منع الحزب من إعادة تجميع قواه التي خسرها خلال الحرب الأخيرة.