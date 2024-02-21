حركة سودانية جديدة تنضم إلى "قوات الدعم السريع"

وكانت "حركة التحالف السوداني" وقّعت، ضمن حركات الكفاح المسلح، على اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2020 بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل الصراع في دارفور وأقاليم البلاد التي عانت من أزمات الحرب.

وأعلنت حركات مسلحة، ومقاتلو قبائل في الفترة الماضية، الانحياز لقوات الدعم السريع، ضد الجيش السوداني في المعارك المستمرة منذ 10 أشهر.