حركة سودانية جديدة تنضم إلى "قوات الدعم السريع"
أعلنت "حركة التحالف السوداني" في إقليم دارفور ـ قيادة "النمر الضالع"، انضمامها لقوات الدعم السريع بكامل عتادها العسكري.
وقالت في مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، إن انحيازها لقوات الدعم السريع جاء نتيجة "قناعة قيادتها التامة بأن الحرب التي تدور في البلاد تخوضها جماعة الإخوان المسلمين ونظام المؤتمر الوطني" التي كانت تخوض ضدها الحركات المسلحة حرباً استمرّت زهاء العقدين.
وكانت "حركة التحالف السوداني" وقّعت، ضمن حركات الكفاح المسلح، على اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2020 بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل الصراع في دارفور وأقاليم البلاد التي عانت من أزمات الحرب.
وأعلنت حركات مسلحة، ومقاتلو قبائل في الفترة الماضية، الانحياز لقوات الدعم السريع، ضد الجيش السوداني في المعارك المستمرة منذ 10 أشهر.