متشددو الساحل الأفريقي يتوعدون بمرحلة جديدة من المواجهة

علّقت إذاعة فرنسا الدولية على الفيديو الذي تحدث فيه إياد أغ غالي، زعيم جماعة "دعم الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" في مالي، محدداً الخطوط العريضة للمعركة التي تعتزم جماعته خوضها في منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت الإذاعة إن "اختيار اللحظة التي ظهر فيها أغ غالي لم يكن عشوائيا، فبعد أحد عشر عامًا من احتلال شمال مالي مع جماعات أخرى متحالفة مع تنظيم "القاعدة"، وبعد مطاردته من قبل قوة سيرفال الفرنسية، يواجه إياد أغ غالي اليوم خصمًا جديدًا".

وبعد غياب عن المشهد في مالي منذ صيف عام 2021، ظهر أغ غالي في الفيديو الذي تم نشره مساء الثلاثاء، وبدأ بالحديث عن أعدائه، ممن سماهم "القوى الخائنة" في مالي و"بوركينا فاغنر" كما سماها و"حلفائها الكفار" الجدد، روسيا و"فاغنر"، وفق تعبيره.