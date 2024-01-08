خلافًا للتوقعات.. مخاوف اتساع الصراع تنصب على اليمن

سيطرت على العالم مخاوف كبيرة من أن تشعل الحرب المحتدمة في غزة، الشرق الأوسط بأكمله، وذلك بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وما تبعه من رد إسرائيلي مزلزل ومدمر في القطاع الفلسطيني، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تطورًا لافتًا، فقد تركزت الخشية من توسع الصراع على مكان واحد غير متوقع، هو اليمن، أكثر بلدان المنطقة فقرًا، والذي يعاني من تبعات وعواقب حرب أهلية استنزفته لسنوات.

ورصد تقرير الصحيفة ما وصفه بتصعيد "ميليشيا" الحوثيين لهجماتهم على سفن الشحن خلال الأسابيع الأخيرة، مستخدمين في ذلك المسيرات والصواريخ والقوارب الصغيرة.

وقالت إنه على نحو غير متوقع، وجد اليمن نفسه بؤرة اشتعال في المنطقة، مع تزايد هجمات الحوثيين، ورد فعل الولايات المتحدة عليها بإقامة تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر من تلك الهجمات.