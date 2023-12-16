مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر تصعيد في جنوب لبنان

شهدت جبهة جنوب لبنان مع إسرائيل، اليوم السبت، تصعيدًا جديدًا في العمليات العسكرية على جانبي الحدود.

ونفذت ميليشيات حزب الله، سلسلة هجمات ضد المواقع الإسرائيلية، أوقعت إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حال حرجة بعد هجوم بطائرة مسيّرة على مستوطنة "مرغليوت" في الجليل الأعلى، حيث دوت صفارات الإنذار.

وذكرت أن الرقابة العسكرية تفرض حظر نشر المعلومات حول "الحدث الأمني في مرغليوت عند الحدود مع لبنان".

من جهته، أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ هجوم جوي بطائرة انقضاضية على تجمع للجنود الإسرائيليين خارج ثكنة راميم.

وأعلن كذلك مهاجمة موقع بركة ريشا، حيث يتحصن جنود إسرائيليون واستهدف محيطه بصاروخ موجه؛ ما أصاب قوة إسرائيلية في "المطلة".

وقابل ذلك قصف مدفعي إسرائيلي لأطراف بلدات "الخيام" و"دير ميماس" و"كفركلا"، وطال أطراف "عيناتا" و"يارون" و"مارون الراس" و"عيترون" و"الجبين".

وأغار الطيران الإسرائيلي على عيتا الشعب، وجبل بلاط في القطاع الغربي.

إلى ذلك، أحصت مصادر إعلامية في ميليشيات حزب الله، أكثر من 500 عملية نفذتها، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية 14 من الشهر الحالي، ضد مواقع إسرائيلية وتجمعات للجنود الإسرائيليين.