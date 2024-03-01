حماس تعلن مقتل 7 رهائن إسرائيليين

وهؤلاء الثلاثة هم من الرهائن المسنين لدى حماس، وسبق أن نشرت الحركة لهم مقطع فيديو يطالبون فيه الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إجراء صفقة تبادل وإطلاق سراحهم.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام :" نؤكد أن عدد الأسرى الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيش العدو في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ سبعين أسيراً، وقد حرصنا طيلةَ الوقتِ على الحفاظِ على حياتهم، ولكن بات واضحاً أن القيادة الإسرائيلية تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف".

وتابع: "نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنّا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصفِ الجيش الإسرائيلي".