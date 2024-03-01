حماس تعلن مقتل 7 رهائن إسرائيليين
أعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، مقتل سبعة رهائن إسرائيليين، نتيجة القصف على قطاع غزة، واتهمت الجيش الإسرائيلي بتعمد قتلهم.
وذكر المتحدث باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، أبو عبيدة، أن التدقيق أكد مقتل مقتل سبعة رهائن جدد مع خاطفيهم بعد انقطاع الاتصال معهم في وقت سابق.
وأضاف أبو عبيدة "أن القتلى هم حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر".
وهؤلاء الثلاثة هم من الرهائن المسنين لدى حماس، وسبق أن نشرت الحركة لهم مقطع فيديو يطالبون فيه الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إجراء صفقة تبادل وإطلاق سراحهم.
وقال المتحدث باسم كتائب القسام :" نؤكد أن عدد الأسرى الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيش العدو في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ سبعين أسيراً، وقد حرصنا طيلةَ الوقتِ على الحفاظِ على حياتهم، ولكن بات واضحاً أن القيادة الإسرائيلية تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف".
وتابع: "نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنّا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصفِ الجيش الإسرائيلي".
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وأزمة إنسانية كبيرة، ودمار هائل.
وجاءت الحرب بعد هجوم مباغت لحماس في ذلك اليوم، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيل بحسب تل أبيب
كما اقتادت حماس نحو 250 شخصا إلى القطاع، تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزّة.