غضب في إيطاليا بعد قمع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

أثار قمع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، حالة من الغضب في إيطاليا ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن مكتب المدعي العام في مدينة بيزا الإيطالية، فتح تحقيقا مع ضباط شرطة، بتهمة الاعتداء على متظاهرين خلال مسيرة الأحد الماضي.

ودفعت القضية الرئيس سيرجيو ماتاريلا، إلى انتقاد الشرطة في بيان قال فيه إنه نصح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوز، بأن سلطة الأمن لا يتم تحديدها بـ"الهراوات" بل بضمان حرية التعبير، وفق الصحيفة.

واحتج العديد من الأشخاص، يوم الأحد الماضي، على العنف الذي تعرض له المشاركون في المظاهرة، مطالبين بضرورة ارتداء الشرطة أرقامهم للتعرف عليهم في حالات العنف.