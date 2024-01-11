مقتل لبناني بقصف إسرائيلي طال منازل على الحدود

قتل مواطن لبناني في منطقة كفركلا الحدودية بقذيقة أطلقتها المدفعية الإسرائيلية، فيما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته واستهدافه للمنازل جنوب لبنان، بينما استهدفت ميليشيا حزب الله موقعي المرج والجرداح الإسرائيليين.

وعملت فرق الصليب الأحمر بمواكبة من قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني على سحب جثة قبالة مستعمرة المطلة، تعود لمواطن من مدينة صيدا، لم تنعه أية جهة، وتُجرى تحقيقات لمعرفة ظروف مقتله.

ونعت ميليشيا حزب الله أحد عناصرها، كان قد قتل في غارة إسرائيلية على منزله فجر الأربعاء بكفرشوبا في القطاع الشرقي، فيما جرح شخص آخر جراء الغارة.

وحذر الحزب من أن "إسرائيل تستمر في البحث عن بدائل لتحصيل معلومات عن المقاومة وأماكن وجود مجاهديها في قرى الجنوب"، موضحا أن "إسرائيل تلجأ للاتصال بالأهالي من خلال أرقام هواتف تبدو لبنانية؛ بهدف الاستعلام عن بعض الأفراد وأماكن وجودهم ووضعية بعض المنازل، فيما ينتحل المتصلون صفات متعددة".

وتعرض منزل غير مأهول في بيت ليف لغارة إسرائيلية، كما تعرضت أطراف مناطق مروحين واللبونة والناقورة في القطاع الغربي للقصف، إذ دوت صفارات الإنذار بمقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، وفي المساء ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدات القطاع في الضهيرة ويارين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنها رافقت حملة تمشيط من موقع الجرداح الإسرائيلي باتجاه الضهيرة وأحراج يارين والبستان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

كما تركز القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف مناطق عيترون ومارون تارس ويارين والجبين، ومحيط الخيام وتلة حمامص والعويضة ودير ميماس والعديسة.

إلى ذلك، حذر الجيش اللبناني المواطنين من خطورة الاقتراب من البالونات الحرارية، التي يطلقها الجيش الإسرائيلي قرب المناطق السكنية وبين المنازل دون أن تنفجر، ما يمثل خطراً عليهم بسبب احتوائها مواد متفجرة وحارقة.