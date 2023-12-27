كيف أثّرت حرب غزة على العراق؟ (فيديو إرم)

كحال غيره من الدول العربية المجاورة لفلسطين أو القريبة منها على وجه الخصوص، تأثر العراق بحرب غزة من كافة النواحي، خاصّة اقتصاديًّا، لتأثيرها المباشر على حركة المطارات في تلك الدول، والحركة السياحية والتجارية فيها.

العراقيون العاملون في التجارة كانوا من أكثر شرائح المجتمع العراقي التي شعرت بتأثير حرب غزة المباشر، والذي تمثّل بضعف في الحركة الشرائية وقلة الطلب، عكس ما كانت عليه الحال قبل بداية الحرب.

وفي العراق، حيث استطلع مراسل "إرم نيوز" الكثير من الآراء، يتأهّب الشارع العراقي لأي تطوّرات في حرب غزة، يمكن أن تنتج عن تصعيد على شكل حربٍ شاملة تُوسِّع دائرة الصراع، وتزيد من خطورته وتبعاته على دول المنطقة وعلى الاستقرار فيها.