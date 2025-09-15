أردوغان يدعو إلى فرض ضغوط اقتصادية دولية على إسرائيل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "العدوان الإسرائيلي المتصاعد يشكل تهديداً لمنطقتنا"، معتبراً أن "فكر إسرائيل المنحرف يهدد الاستقرار والأمن في العالم".

وطالب أردوغان المجتمع الدولي بـ "ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل"، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح هذه الضغوط، كما شدد في المقابل على رفض ممارسات التهجير والإبادة والتقسيم الإسرائيلية.

وأضاف خلال كلمة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية، إن "الهجوم على الدوحة رفع من العربدة الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق".

وتابع الرئيس التركي "أصبح من الواضح أن حكومة بنيامين نتنياهو تستهدف مواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني وجر المنطقة للفوضى"، مشيراً إلى أن إسرائيل تنتهك مواثيق الأمم المتحدة والنظام الدولي.

كما اعتبر أردوغان أن "جرائم حكومة نتنياهو تدفع أقرب حلفائها إلى الاعتراض على سلوكها"، مشيراً إلى إسرائيل تستمد قوتها من "استمرار إفلاتها من العقاب والمحاسبة"

وشدد الرئيس التركي على أن "الأمة الإسلامية تمتلك الأدوات التي تمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها"، داعياً الدول العربية والإسلامية لتعزيز صناعاتها العسكرية الدفاعية.

وانطلقت في الدوحة اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وستناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم.

وقالت الخارجية القطرية إن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وعقدت أمس في الدوحة أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا للقمة الطارئة حيث ناقش المجتمعون مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي سيعرض على القادة والزعماء المشاركين في قمة اليوم.