"الدعم السريع" يتهم الجيش السوداني بارتكاب "مجزرة وحشية" في نيالا

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، الجيش السوداني بقصف مدينة نيالا جنوب دارفور، بواسطة الطيران الحربي، مما خلّف عشرات القتلى والجرحى.

ويأتي هذا الحادث، كأول تطور عسكري تشهده عاصمة ولاية جنوب دارفور، منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد سيطرتها على مقر قيادة الجيش في الفرقة "16مشاة".

وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "طيران الجيش ارتكب مجزرة وحشية بقصف مدينة نيالا، ولاية جنوب دارفور، وقتل وإصابة عشرات المواطنين وهدم منازلهم، في مواصلة لسلسلة انتهاكاته بحق المدنيين الأبرياء"، طبقًا للبيان.

وأضاف البيان أنه "من خلال عمليات القصف المتعمد، أصبح واضحًا أن الجيش يستهدف مواطني نيالا العُزَّل لقتلهم وتشريدهم، خاصة بعد توقف العمليات العسكرية في المدينة، والعودة الكبيرة للسكان، خلال الأيام الماضية، إلى جانب عودة الحياة بشكل تام بفتح الأسواق والمستشفيات، وبعض المدارس، ومراكز الشرطة".