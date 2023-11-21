بين الغارات الجوية وحساء العدس.. الحياة مستمرة في غزة رغم الحرب

لكن هذه الرواية لم يكن لها أي صدى عند "عبد الهادي" الذي يحمل في صدره غضبًا شديدًا تجاه إسرائيل، ويلقي باللوم عليها في سقوط القتلى، والبؤس الذي يعيشون فيه.

وقال: "نحن جميعًا مستهدفون، أينما نذهب نحن مستهدفون. الأطفال والرجال وكبار السن، كلهم مستهدفون. يلاحقوننا في مدينة غزة أو في أي مكان آخر. يطلبون من الناس المغادرة ثم يضربونهم على الطريق، مئات الأشخاص".

توزيع الطحين موضع ترحيب ولكنه غير كافٍ

في مدينة رفح، كان موظفون من الأمم المتحدة يفرغون شاحنة مساعدات مليئة بأكياس الطحين. وكان الناس ينقلون هذه الأكياس على دراجاتهم أو على عربات تجرها حمير أو يحملونها على ظهورهم.

ولا تكفي المساعدات الغذائية التي تصل إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لإطعام الجميع بشكل كاف. وتهدف هذه المساعدات إلى إنقاذ حياة مئات الآلاف من سكان القطاع.

وقالت تغريد جابر، وهي نازحة من بيت حانون شمال القطاع: "نحن 13 شخصًا. هذه الأكياس الثلاثة أو الأربعة (من الطحين) التي يعطونا إياها لا تكفينا. كنا نأخذ 8 أو 10 أكياس. هذا لا يكفي".

وأضافت تغريد أن أفراد أسرتها يعيشون في خيام ولا يستطيعون الحفاظ على أجسادهم جافة عند هطول المطر. وقالت إن الأطفال يشعرون بالبرد الشديد ويفترشون الأرض ويحتاجون إلى أغطية. وذكرت أنهم ظلوا لعدة أيام لا يأكلون سوى الأرز قبل وصول الطحين.

ومضى قائلة: "لا يمكن العثور على الطحين في أي مكان. لقد جئت من الشمال منذ 20 يومًا، ولم أتمكن من العثور على أي طحين. اشتريت بعض الأرز ونحن نعيش عليه".

العدس الساخن بحثًا عن الدفئ

وعودة إلى خان يونس، حيث تعاونت مجموعة من المتطوعين لطهي الحساء في أوعية كبيرة للنازحين في إحدى مدن الخيام، حيث يقدم المانحون الأموال أو مكونات الطعام لإتمام هذه المهمة.

ووقف رجال ونساء وأطفال يحملون أوعية فارغة وأوعية بلاستيكية في انتظار الحصول على حصتهم من الحساء، بينما كان المتطوعون يستخدمون مغرفة ولوحًا طويلًا من الخشب لطهي الحساء في 3 أوعية معدنية كبيرة.

وقالت النازحة منيرة المصري: "كان حساء العدس طبقًا عاديًا لا يكترث لأمره أحد، لكنه الآن أفضل من لحم الضأن بالنسبة لنا. نحن ممتنون لأن حساء العدس أصبح متوافرًا لنا الآن بفضل هؤلاء المتطوعين".

وكان حسين أبو رمضان، وهو نازح أيضًا، ينظم عملية طهي الحساء، التي كانت تتم على نيران هادئة مشتعلة على أرض رملية رطبة.