"لا يستحق الجدل".. تونس ترد على تصريحات بوريل
ردّت تونس الخميس، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول "قلقه" من التقارب التونسي مع الصين وروسيا وإيران.
وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار، خلال ندوة صحفية، إنه "لا يريد إثارة جدل حول بوريل لا يستحقه وهو يحمل حملًا على كتفيه".
ورأى عمار، أن "شرعية بوريل وحزبه بصدد الانتهاء وآخرون سيتصدرون المشهد"، معتبرًا أن المسؤول الأوروبي "كان يتمنى أن يصنع بتصريحه الحدث لكن لم يمضِ المسؤولون الأوروبيون معه في كلامه".
وكان بوريل عبّر في تصريحات عن ''قلق'' الاتحاد الأوروبي من هذا التقارب مع هذه الدول، ودعا إلى تقييم هذا التقارب وتطوّره.
وتناول بوريل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، أوضاع حقوق الإنسان في تونس، مشيرًا إلى أن تونس تعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.
وكانت السفارة التونسية في بروكسل، ذكرت في وقت سابق أن "تونس تدير علاقاتها مع جميع شركائها باستقلالية تامة، وتظل متمسّكة بشراكتها الراسخة مع الاتحاد الأوروبي".
وشددت السفارة على أنّ الحكومة التونسية ''تعبّر بشكل شرعي عن تطلّعات الشعب التونسي وتترجم إرادته السيادية''.