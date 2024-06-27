"لا يستحق الجدل".. تونس ترد على تصريحات بوريل

ردّت تونس الخميس، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول "قلقه" من التقارب التونسي مع الصين وروسيا وإيران.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار، خلال ندوة صحفية، إنه "لا يريد إثارة جدل حول بوريل لا يستحقه وهو يحمل حملًا على كتفيه".

ورأى عمار، أن "شرعية بوريل وحزبه بصدد الانتهاء وآخرون سيتصدرون المشهد"، معتبرًا أن المسؤول الأوروبي "كان يتمنى أن يصنع بتصريحه الحدث لكن لم يمضِ المسؤولون الأوروبيون معه في كلامه".