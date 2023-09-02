السودان.. قصف مدفعي عنيف في أم درمان والخرطوم وبحري

دوَّت أصوات القصف المدفعي العنيف، اليوم السبت، في عدد من المناطق في مدن العاصمة السودانية الثلاث، وفق ما أفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز".

وقال الشهود إن "منطقة الصالحة جنوب أم درمان، شهدت، اليوم السبت، قصفًا مدفعيًا عنيفًا، انطلق من مواقع الجيش باتجاه تمركزات قوات الدعم السريع."، مضيفين أن "دوي انفجارات، وقصفًا مدفعيًا عنيفًا، وقعا باتجاه المناطق المحيطة بمقر سلاح المدرعات التابع للجيش بالشجرة".

ومنذ نحو أسبوعين، يشهد سلاح المدرعات والذخيرة اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما ظل القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين مستمرًا، وسط هروب جماعي لسكان أحياء الشجرة، والحماداب، والعزوزاب، بعدما أصبحت هذه الأحياء مناطق عمليات عسكرية.

وفي منطقة شرق النيل بمدينة الخرطوم بحري، أكد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، وقوع قذائف المدافع الثقيلة على عدد من المواقع التي تتمركز بها قوات الدعم السريع، إضافة إلى سماع أصوات انفجارات باتجاه منطقة الكدرو العسكرية التابعة للجيش شمال بحري.