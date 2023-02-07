استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد فتى فلسطيني، الثلاثاء، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه أثناء اقتحامه لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "الفتى حمزة أمجد الأشقر، ويبلغ من العمر 17 عامًا استشهد بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس".

وأكدت في بيانها، أن الفتى الأشقر أصيب برصاصة بالوجه، أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه لمدينة نابلس؛ ما أدى لإصابته بجروح خطيرة قبل الإعلان عن استشهاده.