استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
استشهد فتى فلسطيني، الثلاثاء، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه أثناء اقتحامه لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "الفتى حمزة أمجد الأشقر، ويبلغ من العمر 17 عامًا استشهد بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس".
وأكدت في بيانها، أن الفتى الأشقر أصيب برصاصة بالوجه، أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه لمدينة نابلس؛ ما أدى لإصابته بجروح خطيرة قبل الإعلان عن استشهاده.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، إلى 42 شهيدًا، جراء الاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية.
ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الفجر الأولى، حملات اعتقالات واسعة ومداهمات طالت العديد من المدن الفلسطينية، إذ اعتقل أكثر من 22 فلسطينيًّا.
وأثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود من الجيش، الذي أطلق الرصاص بكثافة تجاههم.
وأمس الإثنين، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن إسرائيل تتحدى الجهود الدولية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد مقتل عدد من المسلحين في مدينة أريحا بالضفة الغربية.
وشددت الرئاسة في بيان صحفي، على أن "جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في أريحا، تعتبر تحدّيًا لكل الجهود الدولية التي بُذِلت خلال الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي".
بينما طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها، المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها، وتجنيب المنطقة مزيدًا من العنف والتوتر.
ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أيضًا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف عمليات هدم المنازل والمنشآت، ووقف توزيع المزيد من إخطارات الهدم بحق عشرات المنازل الفلسطينية.