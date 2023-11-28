حرب غزة.. تبادل قوائم تضم أسماء المتوقع الإفراج عنهم الثلاثاء

أكد مصدر مقرب من حركة حماس في قطاع غزة الثلاثاء، تبادل قوائم تضم أسماء 10 من الأسرى لدى الحركة الفلسطينية في مقابل 30 أسيرًا فلسطينيًّا، في اليوم الخامس من الهدنة مع إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، "تم تبادل أسماء الأسرى، 10 أسرى إسرائيليين و30 أسيرًا فلسطينيًّا في اليوم الخامس للهدنة دون عقبات".

وأشار إلى أن التبادل سيشمل أيضًا "عددًا من العمال الأجانب المحتجزين في قطاع غزة".

ويأتي ذلك، بعد تمديد الهدنة المتفق عليها سابقًا، ليومين إضافيين.