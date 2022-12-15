الخارجية العراقية تفتح تحقيقا في منح الجوازات الدبلوماسيَّة لغير مستحقيها

الخارجية العراقية تفتح تحقيقا في منح الجوازات الدبلوماسيَّة لغير مستحقيها
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة خاصة تدقق بمنح الجوازات الدبلوماسيَّة لبعض الشخصيات.
جاء ذلك بعد موجة انتقادات برلمانية وشعبية لمنح الجواز الدبلوماسي العراقي لشخصيات لا تستحقه.
وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصَحّافْ، في بيان صحفي، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وجه بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السفيرة صفية طالب السهيل، وعضوية كل من السفير عمر البرزنجيّ والسفير عبدالرحمن الحسينيّ، تتولّى مهام تدقيق طلبات تجديد أو إصدار الجوازات الدبلوماسيَّة والخدمة".
وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وأعضاء مجلس النواب، إضافةً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، إضافة لأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرها حصراً وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، خلال الأيام الماضية، منح ما بين 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي بين الأول من أكتوبر العام الماضي وحتى أكتوبر هذا العام، وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً.
من جهتها، قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد في لقاء متلفز إن "عارضات أزياء ومشاهير في تطبيق تيك توك يحصلون على جواز سفر دبلوماسي"، مؤكدة أنها خاطبت وزارة الخارجية لتوضيح آلية منح تلك الجوازات، لكنها لم تجب.
ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة هينلي وشركاؤه.