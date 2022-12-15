الخارجية العراقية تفتح تحقيقا في منح الجوازات الدبلوماسيَّة لغير مستحقيها

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، خلال الأيام الماضية، منح ما بين 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي بين الأول من أكتوبر العام الماضي وحتى أكتوبر هذا العام، وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً.

من جهتها، قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد في لقاء متلفز إن "عارضات أزياء ومشاهير في تطبيق تيك توك يحصلون على جواز سفر دبلوماسي"، مؤكدة أنها خاطبت وزارة الخارجية لتوضيح آلية منح تلك الجوازات، لكنها لم تجب.