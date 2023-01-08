انطلاقة المرحلة النهائية.. هل يفلح "الحوار السوداني" بطي صفحة الأزمة؟

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية للحوار السوداني، التي تسهلها "الآلية الأممية الأفريقية"، بينما يتطلع السودانيون لنجاحها من أجل إنهاء الأزمة وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية التي تستضيفها قاعة الصداقة في الخرطوم، كل الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" من الجانبين المدني والعسكري، وينتظر أن تنطلق، غدًا الإثنين، عملية الحوار الفعلي بين الأطراف.

وقال المتحدث باسم قوى "الحرية والتغيير" شهاب الدين الطيب، لـ "إرم نيوز" إن برنامج، اليوم الأحد، عبارة عن جلسة افتتاحية لانطلاقة المرحلة الثانية والأخيرة من العملية السياسية، بينما يبدأ، غدًا الاثنين، عمل مجموعات العمل والورش المختصة، لمناقشة 5 قضايا، كانت قد أرجأت من "الاتفاق الإطاري" لهذه المرحلة.