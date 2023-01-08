انطلاقة المرحلة النهائية.. هل يفلح "الحوار السوداني" بطي صفحة الأزمة؟
تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية للحوار السوداني، التي تسهلها "الآلية الأممية الأفريقية"، بينما يتطلع السودانيون لنجاحها من أجل إنهاء الأزمة وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية التي تستضيفها قاعة الصداقة في الخرطوم، كل الأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" من الجانبين المدني والعسكري، وينتظر أن تنطلق، غدًا الإثنين، عملية الحوار الفعلي بين الأطراف.
وقال المتحدث باسم قوى "الحرية والتغيير" شهاب الدين الطيب، لـ "إرم نيوز" إن برنامج، اليوم الأحد، عبارة عن جلسة افتتاحية لانطلاقة المرحلة الثانية والأخيرة من العملية السياسية، بينما يبدأ، غدًا الاثنين، عمل مجموعات العمل والورش المختصة، لمناقشة 5 قضايا، كانت قد أرجأت من "الاتفاق الإطاري" لهذه المرحلة.
وتشمل هذه القضايا الخمس: "العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان".
وأكد الطيب أن هذه القضايا ستطرح للنقاش بمشاركة أطراف واسعة من الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، في فترة لا تتجاوز 3 أسابيع، يتوقع أن تصل الأطراف بعدها إلى اتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الحرية والتغيير ما زالت تتطلع إلى أن تلحق حركتا "العدل والمساواة"، بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان"، برئاسة مني أركو مناوي، بالاتفاق الإطاري، لتكونا جزءًا من النقاش حول القضايا الخمس، خاصة قضية اتفاق جوبا واستكمال السلام.
وكانت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيقاد الأفريقية، أعلنت أن أولى القضايا التي ستطرح للنقاش هي "خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو/حزيران، والتي تُناقش في مؤتمر مدّته 4 أيام، تليها بقية القضايا الأربع".
تحذّر من إعادة إنتاج الأزمة
ويستبعد المحلل السياسي الدكتور محي الدين محمد محي الدين، أن تكون هذه الجولة الأخيرة للعملية السياسية، لجهة أن هنالك خلافات ما زالت قائمة بين القوى السياسية، محذرًا من أن "محاولة القفز عليها سيعيد إنتاج الأزمة التي قادت إلى انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021" بحسب تعبيره.
ويرى محي الدين في حديثه لـ "إرم نيوز" أن "هنالك استعجالًا في إطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية"، متهمًا "قوى الحرية والتغيير" بأنها "تسعى للسيطرة على العملية السياسية، وإبعاد أطراف أخرى" على حد قوله.
وذكر أن "الخلافات بين المدنيين واستمرار محاولات الإقصاء لن تقود إلى طي الأزمة، بل يزيد ذلك من تفاقمها"، مشيرًا إلى أن "انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 كان بسبب سيطرة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، على المشهد السياسي" وفقًا لرأيه.
وأوضح محي الدين أن "الجولة النهائية للعملية السياسية يفترض أن يتم التوصل خلالها إلى تشكيل حكومة متوافق عليها"، مشيرًا إلى "وجود معارضة في الشارع، ومن قوى سياسية وازنة، مقابل دعم دولي وإقليمي للعملية"، قائلًا: "هذه الأوضاع لن تنتج توافقًا سياسيًا، ربما تعطي شرعية لمجموعة محدودة تنفرد بتشكيل المرحلة المقبلة".
وشدد على "ضرورة قبول المجلس المركزي للحرية والتغيير، بفتح الحوار ليشمل أكبر قوى سياسية، وإلا فإن التسوية لن تحقق النتيجة المطلوبة وهي الاستقرار السياسي"، بحسب قوله.
يشار إلى أن "الاتفاق الإطاري" الذي وقع، في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حدد الأطراف التي يحق لها المشاركة في العملية السياسية، وهي القوى التي ناهضت نظام البشير السابق حتى سقوطه، بجانب القوى التي اتخذت موقفًا رافضًا لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
لكن هنالك أزمة كانت وراء تأخير انطلاقة المرحلة الثانية من العملية السياسية، وهي رفض حركتي "العدل والمساواة" برئاسة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، الانضمام إلى "العملية السياسية"، لوجود الحركتين ضمن تحالف سياسي هو "الكتلة الديمقراطية" يضم قوى لا تنطبق عليها شروط التوقيع على "الاتفاق الإطاري".
تقارب سياسي
لكن المحلل السياسي، خالد الفكي، يشير إلى أن هنالك تقاربًا بين الكتلتين السياسيتين، قد يفضي إلى انضمام بعض أطراف تحالف "الكتلة الديمقراطية" إلى العملية السياسية.
وقال الفكي لـ "إرم نيوز" إن المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، أبدى مرونة تجاه الكتلة الديمقراطية، "بعد وساطات قادتها عدة أطراف خلال الفترة الماضية، بين الطرفين"، مؤكدًا أن "مناوي وجبريل" باتا الأقرب للتوقيع على الاتفاق الإطاري واللحاق بالعملية السياسية".
وكشف الفكي عن "وساطة" قادها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، جمعت بين "الحرية والتغيير، والكتلة الديمقراطية"، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في الكتلتين.
وذكر أن "العملية السياسية ستعزل فقط أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، والذين تجموا خلف ما تعرف بـ (مبادرة نداء أهل السودان) بقيادة رجل الدين الصوفي الطيب الجد".
وقال إن "هنالك ضوءًا في نهاية النفق، وإن المرحلة الثانية من العملية السياسية، ستجمع قوى أكبر، لتجد القضايا العالقة الخمس، النقاش من كل الأطراف، قبل الوصول إلى اتفاق تتشكل بعده الحكومة الجديدة"، متوقعًا أن يكون التوقيع على الاتفاق النهائي في شباط/فبراير المقبل.