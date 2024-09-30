"الكوليرا" يتفاقم في السودان.. و17 ألف مصاب

أعلنت وزارة الصحة السودانية استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا، حيث تجاوز العدد الإجمالي للإصابات 17 ألف حالة، بما في ذلك 535 حالة وفاة في 10 ولايات بالبلاد.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية، فإنه تم الإبلاغ عن تسجيل 366 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 11 حالة وفاة في 6 ولايات، مضيفةً أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 17,411 حالة، منها 535 حالة وفاة، موزعة على 60 محلية في 10 ولايات.

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وأكدت وزارة الصحة أنها نفذت عدة أنشطة لمكافحة الوباء، بما في ذلك زيارات منزلية، تنظيم حوارات مجتمعية، وتكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 4,388 حالة، منها 98 حالة وفاة.

وأشار بيان وزارة الصحة بالولاية إلى تسجيل 109 إصابات جديدة اليوم؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 4,388 حالة، منها 98 حالة وفاة. وهناك 156 حالة تتلقى العلاج بمراكز العزل، في حين تماثل 4,134 شخصاً للشفاء.

وبدأ انتشار الكوليرا في السودان منذ 12 أغسطس/ آب الماضي، بعد تعرض البلاد لسيول جارفة وأمطار غزيرة اجتاحت مناطق واسعة، ويُخشى أن تصبح المياه الراكدة بيئة مناسبة لتكاثر نواقل الأوبئة والأمراض.