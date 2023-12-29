تقرير: أمريكا تسعى لإقناع إسرائيل بوجود "قوة أمنية فلسطينية" بعد حماس

مع تصاعد الحرب في غزة، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديًّا في إرغام إسرائيل على الاعتراف بواقع بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ضرورة وجود قوة أمنية فلسطينية للحفاظ على النظام بعد إزالة حركة حماس.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، فإنها تمثل المصدر الأكثر جدوى لهذه القوة، وتوفر جسراً محتملاً لقوة حفظ سلام دولية في غزة بدعم عربي.

وأكدت الصحيفة أن التحدي يكمن في تمكين وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وهي خطوة قاومها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحة أن الصراع المستمر يسلط الضوء على فشل السياسة الأوسع في إسرائيل، ما دفع إدارة بايدن إلى الدعوة إلى خيارات حكيمة في التعامل مع مشهد ما بعد الحرب.

ويُنظر إلى إنشاء قوات أمن فلسطينية فعالة في الضفة الغربية على أنه أمر محوري لأمن غزة في المستقبل.