تقرير: أمريكا تسعى لإقناع إسرائيل بوجود "قوة أمنية فلسطينية" بعد حماس
مع تصاعد الحرب في غزة، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديًّا في إرغام إسرائيل على الاعتراف بواقع بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ضرورة وجود قوة أمنية فلسطينية للحفاظ على النظام بعد إزالة حركة حماس.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، فإنها تمثل المصدر الأكثر جدوى لهذه القوة، وتوفر جسراً محتملاً لقوة حفظ سلام دولية في غزة بدعم عربي.
وأكدت الصحيفة أن التحدي يكمن في تمكين وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وهي خطوة قاومها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحة أن الصراع المستمر يسلط الضوء على فشل السياسة الأوسع في إسرائيل، ما دفع إدارة بايدن إلى الدعوة إلى خيارات حكيمة في التعامل مع مشهد ما بعد الحرب.
ويُنظر إلى إنشاء قوات أمن فلسطينية فعالة في الضفة الغربية على أنه أمر محوري لأمن غزة في المستقبل.
وظلت الولايات المتحدة تتصارع مع قضية بناء قوات أمن فلسطينية لأكثر من عقد من الزمان، وأنشأت "منسقاً أمنيًّا" في عام 2005، حيث كانت هذه المبادرة تهدف إلى تطوير قوات أمن قادرة ومستدامة، بالشراكة مع إسرائيل لإنهاء العنف.
بدوره، يؤكد الرئيس الحالي لهذا المكتب، الفريق مايكل فينزل، على مدى تعقيد الأجهزة الأمنية في ظل السلطة الفلسطينية، وفي حين تلقت بعض الوحدات تدريباً من وكالة المخابرات المركزية والجيش الأردني، فإن سلطتها المحدودة أعاقت فاعليتها.
فيما يقترح مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل، أن تكون مصر شريكًا طبيعيًّا لتدريب قوات الأمن في غزة، مكملاً لدور الأردن في الضفة الغربية منذ عام 2005.
وأكدت الصحيفة أهمية التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، لافتة إلى أن الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على تأشيرات الولايات المتحدة للمستوطنين العنيفين يدل على موقف ضد مثل هذه الأعمال.
كما يعارض قادة الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم الميجور جنرال يهودا فوكس، عنف المستوطنين، ويدركون أنه يعيق الحفاظ على النظام.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن خطة إدارة بايدن تتناقض مع نهج نتنياهو، حيث تتصور نظاما مستقرا في مرحلة ما بعد حماس في غزة، يحترم حقوق الفلسطينيين وأمنهم، معتبرة أن مقاومة نتنياهو لهذه الإجراءات قد تؤثر على مستقبله السياسي.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية