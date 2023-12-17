طبيب يكشف تفاصيل مروعة لاقتحام مستشفى كمال عدوان بغزة

كشف طبيب فلسطيني يعمل في مستشفى كمال عدوان، جانباً مروعاً من اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى وإحداثه دماراً واسعاً في مرافقه؛ ما أخرجه عن الخدمة تماماً.

وقال الطبيب حسام أبوصفية لـ"إرم نيوز"، إن "مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة بالكامل، حيث تم استهداف جميع أقسام المستشفى، بما فيها محطة الأوكسجين ومولد الكهرباء ومحطة المياه، كل هذا أجبرنا على أن لا نبقى في المستشفى لأننا لا نستطيع تقديم أي شيء للمرضى".