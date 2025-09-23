الحوثيون يختطفون صحفيا وشاعرا في صنعاء

قالت مصادر حقوقية يمنية إن ميليشيا الحوثي اختطفت شاعرا وصحفيا، بالعاصمة صنعاء، في تصعيد جديد يستهدف حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمالي البلاد.

وأكدت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أن إحدى الوحدات الأمنية التابعة للحوثيين اقتحمت منزل الصحفي ماجد زايد، اليوم الثلاثاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون تقديم أي تفسيرات لأسرته حول دوافع الاختطاف وموقع احتجازه.

الصحفي ماجد زايد

وأشارت إلى أن اختطاف الصحفي زايد جاء بعد ساعات فقط من اختفاء الشاعر اليمني أوراس الإرياني، بالعاصمة صنعاء، في ظروف غامضة.

وذكرت المصادر أن الشاعر الإرياني خرج، مساء أمس، إلى أحد المحال التجارية القريبة من منزله بمنطقة "سعوان" التابعة إداريا لمديرية بني حشيش، شرقي صنعاء، غير أنه لم يعد إلى المنزل، وانقطع اتصاله مع أسرته التي بدأت رحلتها في البحث عنه بمستشفيات العاصمة وسجون الحوثيين، دون الوصول إلى نتيجة.

الشاعر اليمني أوراس الإرياني

وأضافت أن شهود عيان في المنطقة التي اختفى فيها الشاعر الشاب أكدوا لبعض أقاربه تعرّضه للاختطاف من قبل مسلحين حوثيين.

وبيّنت المصادر الحقوقية أن الحوثيين دشّنوا خلال اليومين الماضيين موجة جديدة من الاختطافات القسرية بحق العشرات من الناشطين في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب وحجة، في محاولة لبثّ الرعب في قلوب اليمنيين، وإحباط احتفالاتهم وتفاعلاتهم مع الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر.