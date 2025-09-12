فصائل فلسطينية تعدم 6 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في غزة‎

أعلنت فصائل فلسطينية، الجمعة، إعدام 6 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية الإعدام تمت خلال الشهر الماضي.

وقال بيان صادر عن فصائل فلسطينية: "تنفيذًا لقرارات القيادة الميدانية، تمكنت المقاومة الفلسطينية في شمال غزة من تصفية مجموعة من العملاء الذين تورطوا في العمل مع أجهزة استخبارات العدو".

وأضافت أن ذلك تم "خلال عمليتين نوعيتين منفصلتين نُفِّذتا في محافظة الشمال خلال شهر أغسطس/آب الماضي".

وتضمن البيان أسماء من تم إعدامهم، وتضمن اتهامات لهم بتسليم عدد من عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى الجيش الإسرائيلي.

كما اتهمتهم الفصائل الفلسطينية بـ "كشف مواقع وعمليات حساسة خاصة بالمقاومة، وتسليم كميات من العتاد للعدو، والتورط المباشر في اغتيال عناصر في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

وقالت إنها "ستواصل خلال الأيام القادمة، نشر أسماء جديدة لعملاء ثبت تعاونهم مع الاحتلال ولا يزالون حتى الآن في محافظة الشمال"، وهي منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل.

وأمهلت الفصائل الفلسطينية، العملاء "فرصة أخيرة" لتسليم أنفسهم، مضيفة أن "يدها ستطال كل من تلطخت يداه بخيانة الوطن"، وفق البيان.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى نشاط ميليشيات مسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة، على غرار مجموعة "ياسر أبوشباب" التي تنشط في مناطق بمدينة رفح جنوب القطاع.