بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة في الأردن

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان مساء الجمعة، عقد هذا اللقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة.

وسيعقد الوزراء في البداية "اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية"، ثم يعقدون "اجتماعا مشتركا" مع بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق بيان الوزارة.

وقال البيان إن أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيشارك في الاجتماع الذي سيبحث في "تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".

وللأردن حدود مع إسرائيل، والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، والتي تعاني من تصعيد في أعمال العنف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة "حماس" على الأراضي الإسرائيلية.

وشدّد الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على "ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي".

هدن إنسانية

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.