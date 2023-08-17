قوات إسرائيلية تقتحم سجن النقب لإنهاء احتجاج أسرى فلسطينيين
اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، سجن النقب وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.
وشهد سجن النقب فجر اليوم، أعمال شغب وحالة من التوتر بين المعتقلين الفلسطينيين وقوات أمن السجون على خلفية قيام إدارة السجون بإجراء تنقلات للمعتقلين، حيث تم استدعاء قوات خاصة للسيطرة على الأوضاع داخل السجن.
وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، إن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).
وحمَّل البيان، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن النقب.
وكانت لجنة الأسير الفلسطيني أعلنت قبل أيام عن برنامج جديد للاحتجاج داخل السجون، خاصة المعتقلين الإداريين، احتجاجًا على الاعتقال دون محاكمة، وعلى قرارات وصفت بـ"المجحفة"، أقرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.