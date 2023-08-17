قوات إسرائيلية تقتحم سجن النقب لإنهاء احتجاج أسرى فلسطينيين

وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، إن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

‏وحمَّل البيان، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن النقب.

وكانت لجنة الأسير الفلسطيني أعلنت قبل أيام عن برنامج جديد للاحتجاج داخل السجون، خاصة المعتقلين الإداريين، احتجاجًا على الاعتقال دون محاكمة، وعلى قرارات وصفت بـ"المجحفة"، أقرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.