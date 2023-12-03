غزة.. القصف الإسرائيلي يُخرج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة للمرة الثانية

أكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، منير البرش، خروج المستشفى الإندونيسي الواقع شمال القطاع عن الخدمة للمرة الثانية، وذلك بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو 58 يومًا.

وقال في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "وعلى الرغم من الجهود لإعادة الإندونيسي للخدمة بشكل جزئي وبدء العمل فيه بقسميْ الطوارئ وغسيل الكلى؛ إلا أن استئناف الجيش الإسرائيلي للقتال تسبب بتوقفه عن الخدمة مجددًا".