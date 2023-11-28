محلل إسرائيلي: النظام العسكري الهرمي لحماس أبعد من أن يُكسَر 

قدَّرت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن أداء حركة حماس خلال الأيام الأخيرة، يثبت أنها أبعد ما تكون عن رفع الراية البيضاء، على الرغم من خسارتها "ثروات مهمة" شمالي قطاع غزة، خلال الحرب البرية.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الساعات المقبلة ستُظهر إذا ما كانت الحرب ستُستأنَف من جديد أم أن الهدنة ستستمر، بصرف النظر عن الحديث عن تمديد الهدنة لمدة يومين، ووضعت يدها على دروس نجمت عن الأداء الذي ظهرت به حماس خلال آخر أيام، وبالتحديد بشأن ملف تبادل الأسرى.

ورأت أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة شمالي القطاع تفوق الخسائر التي مُنيَت بها إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، كما خسرت حماس ثروات وفقدت شخصيات مهمة من الذراع العسكرية "كتائب القسام"، وكذلك في ذراعها السياسية، لكن على الرغم من ذلك، "تبقى الحركة أبعد من أن تعلن الاستسلام".

وأوضحت "معاريف" أن إسرائيل لم تحتل مخيم جباليا (شمال شرق مدينة غزة) وحي الشجاعية (أكبر أحياء مدينة غزة، ويقع إلى الشرق من المدينة)، هناك حيث تريد حماس أن تظهر أنها تسيطر عليهما بشكل أو بآخر، كرسالة بأن الحركة تمتلك قدرات عملياتية منظمة، تؤشر على قتال قوي متوقع.

تقديرات لم تتحقق

الصحيفة ذكرت على لسان محللها للشؤون العسكرية، طال ليف رام، أن حرص حماس على توثيق لحظات إطلاق سراح مجموعات الأسرى لم يكن بالصدفة، كما حرصت الحركة على عمل إخراج جيد للمشاهد؛ في وقت تعد فيه حياة المدنيين في غزة والتداعيات العسكرية التي مُنيت بها الحركة أسوأ من الواقع الذي ظهر في المشاهد.