محلل إسرائيلي: النظام العسكري الهرمي لحماس أبعد من أن يُكسَر
قدَّرت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن أداء حركة حماس خلال الأيام الأخيرة، يثبت أنها أبعد ما تكون عن رفع الراية البيضاء، على الرغم من خسارتها "ثروات مهمة" شمالي قطاع غزة، خلال الحرب البرية.
وقالت صحيفة "معاريف" إن الساعات المقبلة ستُظهر إذا ما كانت الحرب ستُستأنَف من جديد أم أن الهدنة ستستمر، بصرف النظر عن الحديث عن تمديد الهدنة لمدة يومين، ووضعت يدها على دروس نجمت عن الأداء الذي ظهرت به حماس خلال آخر أيام، وبالتحديد بشأن ملف تبادل الأسرى.
ورأت أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة شمالي القطاع تفوق الخسائر التي مُنيَت بها إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، كما خسرت حماس ثروات وفقدت شخصيات مهمة من الذراع العسكرية "كتائب القسام"، وكذلك في ذراعها السياسية، لكن على الرغم من ذلك، "تبقى الحركة أبعد من أن تعلن الاستسلام".
وأوضحت "معاريف" أن إسرائيل لم تحتل مخيم جباليا (شمال شرق مدينة غزة) وحي الشجاعية (أكبر أحياء مدينة غزة، ويقع إلى الشرق من المدينة)، هناك حيث تريد حماس أن تظهر أنها تسيطر عليهما بشكل أو بآخر، كرسالة بأن الحركة تمتلك قدرات عملياتية منظمة، تؤشر على قتال قوي متوقع.
تقديرات لم تتحقق
الصحيفة ذكرت على لسان محللها للشؤون العسكرية، طال ليف رام، أن حرص حماس على توثيق لحظات إطلاق سراح مجموعات الأسرى لم يكن بالصدفة، كما حرصت الحركة على عمل إخراج جيد للمشاهد؛ في وقت تعد فيه حياة المدنيين في غزة والتداعيات العسكرية التي مُنيت بها الحركة أسوأ من الواقع الذي ظهر في المشاهد.
شمال غزة تحت سيطرة الجيش
وأردف أن الواقع هو أن قرابة مليون فلسطيني تركوا الشمال إلى الجنوب، وأن شمال غزة أصبح تحت سيطرة الجيش، وربما لفترة غير مقيدة، عدا عن المناطق الشرقية الشمالية، التي من المتوقع أن تشهد معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية.
وتابع أن المناطق والأحياء التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي لم تشهد خلال الهدنة اشتباكات غير عادية مع عناصر حماس، على عكس الأيام التي سبقت سريان الهدنة، والتي شهدت اشتباكات مع خلايا متفرقة، خرجت من فتحات الأنفاق وأطلق قناصتها الرصاص من نوافذ بناية مرتفعة، وهو أمر أصبح روتينا يوميا تعرفه القوات الإسرائيلية في خان يونس ومخيم الشاطئ وحي الرمال وتل الهوى ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة.
وكشف أن التقديرات السائدة في الجيش كانت تنص على أن خلايا متفرقة تعمل بشكل ذاتي كان ينبغي أن تهاجم الجيش الإسرائيلي في المواقع التي احتلها، وأن تحصد منه ثمنًا فادحًا قدر الإمكان، وقال إن تلك التقديرات تبددت ولم تعد واقعية، بعد أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ، ولم تهاجم خلايا متفرقة الجيش الإسرائيلي كما كان يتوقع.
لكن المحلل العسكري دعا الجيش الإسرائيلي إلى التحسب لإمكانية بقاء قدرات حماس على القيادة والسيطرة عسكريًا شمالي القطاع، على الرغم من خسائر الحركة بشكل كبير هناك؛ إذ يُحتمل أن تكون قدرات حماس على الأداء في المناطق التي اُحتلت أكبر مما توقع الجيش، ولا سيما انطلاقًا من شبكات الأنفاق التي لم تُدمر بعد.
وبعد أن كانت الرواية الإسرائيلية تنص على أن عقل حماس ومركز أعصابها يقع تحت مجمع الشفاء الطبي، يقول المحلل الإسرائيلي اليوم، إن مركز أعصاب حماس يقع في خان يونس ورفح.
وبينما تنظر إسرائيل إلى تبادل الأسرى على أنه عمل ضمن المهمات العسكرية، حتى دون استخدام القوة، تتعامل حماس معه أيضًا على أنه ضمن العمليات العسكرية، لكن من زاوية الحرب النفسية والإدارة اللوجستية، وتفعيل منظومة إعادة تحريك المخطوفين على الأرض من موقع إلى آخر، وهو ما أشار إليه المحلل.
حماس قادرة على المواصلة
رأى المحلل الإسرائيلي أن قدرة حماس على إدارة معركة منظمة، من إصدار أوامر بالقتال إلى أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار، وقرارات بشأن هوية المخطوفين الذين سيُحررون ومتى سيحدث ذلك، "كلها مؤشرات على أن النظام العسكري الهرمي لحماس أبعد من أن يُكسَر، وأن الحركة قادرة على المواصلة والأداء حتى مع ممارسة ضغط كبير عليها".
وتابع أنه وبشكل نادر في حرب من هذا النوع "لدى إسرائيل وحماس مصلحة مشتركة لتمديد الهدنة ولكل منهما سببه الخاص".
من زاوية حماس، يقول المحلل الإسرائيلي"، تريد الحركة كسب الوقت لاعادة الاحتشاد والتنظيم العسكري، وإدخال الطعام والمعدات الطبية للقطاع، وتحظى أيضًا بنقاط إيجابية بين المواطنين وتحاول حشد العالم لوقف الهجمات الإسرائيلية ووقف الحرب.
"حماس لا تكترث بخراب غزة"
ومن زاوية إسرائيل، يؤيد مجلس الحرب (الكابينت المصغر)، وبغطاء من المؤسسة العسكرية، استمرار وقف إطلاق النار في الأيام المقبلة، طالما حماس تواصل إعادة 10 أسرى يوميًا. وفي المقابل لن تسمح إسرائيل لحماس بتقليل أعداد المفرج عنهم يوميًا لكسب المزيد من الوقت، لأن حماس على قناعة بأن الوقت واستمرار الهدنة يزيد فرص وقف الحرب.
وتُعوِّل حماس، من وجهة نظر المحلل، على موقف واشنطن التي تحرص على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي واقع من هذا النوع، يقول طال ليف رام "إن الأهداف الإستراتيجية التي حددتها إسرائيل، أي القضاء على سلطة حماس واستعادة الرهائن، تصبح بعيدة المنال".
وذهب إلى أن المشكلة أمام إسرائيل التي تجعل حماس لا ترفع الراية البيضاء، تكمن في حقيقة أن حماس "لا تكترث بخراب غزة من أساسها، ومستعدة لدفع ثمن باهظ للغاية، مثلما يحدث الآن".
ومضى قائلًا، إن مزاعم إسرائيل السابقة، ومنها مثالا، عملية "حارس الأسوار" في عام 2021، عن إنجازات عسكرية ضد حماس، أبعد ما يمكن أن تطبق على الحرب الراهنة، ولا سيما فيما يتعلق بملف الأنفاق، أو حديثها في ذلك الحين عن اغتيال مهندسين كبار، كخطوة تؤثر على تلك المنظومة العسكرية تحت الأرض، وقال: "تبين أن مثل هذه المزاعم ما هي إلا حماقات تامة حلال الحرب الراهنة".
حماس بعيدة عن أن تُكسر
وأوضح أنه خلال الحرب الحالية، "لم تظهر العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي كأنها ألعاب نارية فحسب، ومع ذلك تبقى حماس بعيدة عن أن تُكسر وسيظل السنوار ومسؤولو الذراع العسكرية للحركة يسيطرون على الوضع، حتى ولو كانت السيطرة أبعد عن الكمال".
وختم المحلل بأنه حتى صدور قرارات مجلس الحرب بشأن استمرار الهدنة، فإنه يتعين العلم بأنه كلما زاد أمد سريان وقف إطلاق النار، كلما كانت العودة إلى الحرب في غاية التعقيد.
المصدر: صحيفة معاريف