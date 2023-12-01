ثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
ثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة رويترز

109 قتلى مع تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان، اليوم الجمعة، إن نحو 109 فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا واستئناف الحرب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

استأنف الجيش الإسرائيلي اليوم، القتال بشكل عنيف جدًا على طول المحافظات في قطاع غزة، بعد تعثّر المفاوضات في الدوحة بوساطة قطرية، ومصرية، ورعاية أمريكية.

ثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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حيث بدأت الطائرات الإسرائيلية قصف عدد من المنازل والمنشآت تحديدًا في مدينتي رفح وخانيونس، ما أدّى إلى مقتل 15 شخصًا، وجرح آخرين في إحصائية أوّلية صدرت عن وزارة الصحة في غزة، فضلًا عن استئناف الاشتباكات في عدة محاور منها: محور شمال غرب غزة، وشمال شرق غزة، وشرق المحافظة الوسطى.

ورصد مراسل "إرم نيوز" في غزة إلقاء الطائرات الإسرائيلية مناشير ورقيّة على منطقة القرارة، وعبسان، وبني سهيلا، وبلدات شرق خانيونس، تطالبهم بالإخلاء فورًا، والتوجه إلى مدينة رفح، باعتبار خانيونس منطقة قتال خطيرة.

طوفان الأقصى
حرب غزة

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