109 قتلى مع تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان، اليوم الجمعة، إن نحو 109 فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا واستئناف الحرب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

استأنف الجيش الإسرائيلي اليوم، القتال بشكل عنيف جدًا على طول المحافظات في قطاع غزة، بعد تعثّر المفاوضات في الدوحة بوساطة قطرية، ومصرية، ورعاية أمريكية.