أطفال من غزة يكشفون كيف أعدم جنود إسرائيليون والدهم أمام أعينهم

روى الأطفال عمر وندى ونور تفاصيل مروّعة عن إعدام والدهم أمام أعينهم في أحد الأحياء بقطاع غزة، عقب عملية إسرائيلية ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي.

وقال عمر ذو العشر سنوات: "كنّا في منزلنا بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة عندما قام الجيش الإسرائيلي بعملية الاقتحام التي سبقها قصف هائل لجميع البيوت المحيطة بنا، كان والدي يحاول تهدئتنا طوال الوقت".

وفي حديثه لـ"إرم نيوز" روى عمر قائلا: "في إحدى الليالي بدأنا بسماع أصوات الدبابات والآليات العسكرية تقترب من البيت، كنّا نشعر بالرعب، وفجأة سمعنا أحدًا يحاول كسر الباب بقوة، وبالفعل قاموا بكسر الباب والدخول إلى البيت بعد أن أطلقوا عشرات الرصاصات في جدران المنزل".

وتابع: "كنت أنا وإخوتي نصرخ بشكل هستيري فقام أحد الجنود بتصويب السلاح تجاه رأس شقيقتي، ليسود الصمت في المكان، حيث كانت أمي تضع أختي الصغرى نور بين أحضانها وكنت أنا وندى بجانبها".

وروى عمر مزيدا من التفاصيل قائلا: "حاول والدي إخبارهم باللغة الإنكليزية أننا مدنيون ولا علاقة لنا بالأعمال العسكرية إلا أنهم قابلوه بالضرب بأعقاب البنادق والركل بالأرجل بكل قوة".

كما روت ندى (13 عاما) تفاصيل إضافية وعينيها تغرقان بالدموع، بالقول: "أتذكر تلك اللحظات التي لم يتركوا فيها بجسد والدي مكانا إلا وضربوه عليه، كانوا أكثر من 10 جنود، ووالدي يطالبهم بأن يرحموه، وكنّا نبكي بلا توقف وقفزت نحو والدي في محاولة لتخليصه فدفعني أحد الجنود بعيدًا وصوّب بندقيته نحوي".

وتابعت ندى في حديث لـ"إرم نيوز" أنه "بعد حوالي ربع ساعة من الضرب المتواصل، قاموا بسحبه من قدميه إلى الخارج، وبدأوا يخرجون تباعًا واحدًا تلو الآخر"، مبينة بأنه "في تلك اللحظة أغمي على والدتي تمامًا واعتقدنا بأنها ماتت وأصبحنا نصرخ ونحرك في والدتي ماما اصحي، ماما تموتيش، الحقي أخدوا بابا".