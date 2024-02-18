أطفال من غزة يكشفون كيف أعدم جنود إسرائيليون والدهم أمام أعينهم
روى الأطفال عمر وندى ونور تفاصيل مروّعة عن إعدام والدهم أمام أعينهم في أحد الأحياء بقطاع غزة، عقب عملية إسرائيلية ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي.
وقال عمر ذو العشر سنوات: "كنّا في منزلنا بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة عندما قام الجيش الإسرائيلي بعملية الاقتحام التي سبقها قصف هائل لجميع البيوت المحيطة بنا، كان والدي يحاول تهدئتنا طوال الوقت".
وفي حديثه لـ"إرم نيوز" روى عمر قائلا: "في إحدى الليالي بدأنا بسماع أصوات الدبابات والآليات العسكرية تقترب من البيت، كنّا نشعر بالرعب، وفجأة سمعنا أحدًا يحاول كسر الباب بقوة، وبالفعل قاموا بكسر الباب والدخول إلى البيت بعد أن أطلقوا عشرات الرصاصات في جدران المنزل".
وتابع: "كنت أنا وإخوتي نصرخ بشكل هستيري فقام أحد الجنود بتصويب السلاح تجاه رأس شقيقتي، ليسود الصمت في المكان، حيث كانت أمي تضع أختي الصغرى نور بين أحضانها وكنت أنا وندى بجانبها".
وروى عمر مزيدا من التفاصيل قائلا: "حاول والدي إخبارهم باللغة الإنكليزية أننا مدنيون ولا علاقة لنا بالأعمال العسكرية إلا أنهم قابلوه بالضرب بأعقاب البنادق والركل بالأرجل بكل قوة".
كما روت ندى (13 عاما) تفاصيل إضافية وعينيها تغرقان بالدموع، بالقول: "أتذكر تلك اللحظات التي لم يتركوا فيها بجسد والدي مكانا إلا وضربوه عليه، كانوا أكثر من 10 جنود، ووالدي يطالبهم بأن يرحموه، وكنّا نبكي بلا توقف وقفزت نحو والدي في محاولة لتخليصه فدفعني أحد الجنود بعيدًا وصوّب بندقيته نحوي".
وتابعت ندى في حديث لـ"إرم نيوز" أنه "بعد حوالي ربع ساعة من الضرب المتواصل، قاموا بسحبه من قدميه إلى الخارج، وبدأوا يخرجون تباعًا واحدًا تلو الآخر"، مبينة بأنه "في تلك اللحظة أغمي على والدتي تمامًا واعتقدنا بأنها ماتت وأصبحنا نصرخ ونحرك في والدتي ماما اصحي، ماما تموتيش، الحقي أخدوا بابا".
وقالت: "انطلقت أنا وعمر ونور خلف الجنود، وإذ بأحدهم يفتح النار بشكل متواصل على جسد والدي الذي بدأت تسيل منه الدماء، فركضنا نحوه وكان ممددًا على بطنه فمددناه على ظهره وملابسه غارقة بالدماء"، مضيفة: "أصبت بحالة هستيرية وأصبحت أحرك في جسد والدي دون رد".
وبينت ندى أنه "في تلك اللحظة كانت نور قد أصيبت بحالة من الصدمة وفقدت القدرة على النطق ويداها ترتجف، لم نكن نعرف ماذا نفعل، والدي قتلوه وأعدموه، ووالدتي غابت عن الوعي من هول ما رأت".
وتروي ندى تفاصيل الحادثة بحسرة قائلة: "لم يعد هناك معنى للحياة، فقد دمرت عائلتنا وقتلوا والدي وحطموا أجزاءً من البيت وجوّعونا ودمروا الحي والمدرسة والمتنزه".
وختمت حديثها قائلة: "أتمنى أن يعود والدي إلى الحياة من جديد، وألا يكون إعدامه سوى كابوس، وأن تتوقف هذه الحرب، ونعود إلى حياتنا الطبيعية".