مصر تتسلم قوائم بأسماء 13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم اليوم

أعلنت الحكومة المصرية أنها تسلمت قوائم بأسماء 52 من الرهائن والسجناء المقرر الإفراج عنهم اليوم، في ثالث يوم من الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد، لتكون بذلك الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم الأحد منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.