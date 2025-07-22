المرصد السوري: هجوم بمسيرة إسرائيلية استهدف مقاتلي العشائر شمالي السويداء

شنت مسيّرة إسرائيلية غارة جوية، استهدفت رتلا لمقاتلي العشائر في ريف شهبا شمالي محافظة السويداء، وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية لم يُعرف حجمها حتى اللحظة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد فقد "تم تسجيل خرق جديد في صوامع الحبوب في بلدة أم الزيتون بريف السويداء الشمالي، تزامنا مع خرق آخر في قرية الحقب القريبة من المنطقة، ما يرفع منسوب التصعيد العسكري في محيط شهبا وأم الزيتون".

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني غير مسبوق تشهده محافظة السويداء، وسط عمليات كرّ وفرّ واشتباكات بين مقاتلين من أبناء الطائفة الدرزية ومجموعات مسلّحة من العشائر، يرافقها تحليق للطيران الحربي والطائرات المسيّرة في الأجواء.