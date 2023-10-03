قوى مدنية تسلم البرهان خريطة طريق لوقف الحرب في السودان
سلمت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب في السودان، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الثلاثاء، رؤية وخريطة طريق لوقف الحرب واستعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي بالبلاد.
والتقت الآلية التي تترأسها عائشة موسى عضو مجلس السيادة السابق، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال مقرر الآلية، عادل المفتي، إن "اللقاء استعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة".
وأوضح المفتي في تصريح صحفي، أن "الآلية سلمت البرهان خريطة الطريق التي أعدتها، وتتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايتي الخرطوم ودارفور".
وأشار المفتي إلى أن "اللقاء ستتبعه لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق حول تكوين حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تساهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار بين كل القوى السياسية دون إقصاء".
إلى ذلك، دخلت الحرب في السودان شهرها السادس بين قوات الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق بدارفور غرب البلاد، أدت إلى مقتل نحو 5 آلاف وسط المدنيين ونزوح ولجوء 3 ملايين من السودانيين حسب إحصاءات أممية.