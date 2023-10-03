قوى مدنية تسلم البرهان خريطة طريق لوقف الحرب في السودان

سلمت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب في السودان، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الثلاثاء، رؤية وخريطة طريق لوقف الحرب واستعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي بالبلاد.

والتقت الآلية التي تترأسها عائشة موسى عضو مجلس السيادة السابق، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال مقرر الآلية، عادل المفتي، إن "اللقاء استعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة".

وأوضح المفتي في تصريح صحفي، أن "الآلية سلمت البرهان خريطة الطريق التي أعدتها، وتتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايتي الخرطوم ودارفور".