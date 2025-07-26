اعتقال "عرّاب التنسيق" بين "الحشد الشعبي" والفرقة الرابعة في سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية نوعية في مدينة البوكمال شرقي دير الزور، أسفرت عن إلقاء القبض على محمد حمود الأمين، الذي وُصف بأنه "عرّاب التنسيق" بين ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي و"الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام السوري سابقًا.

وبحسب المرصد، فإن "الأمين" كان يشغل منصب مدير مكتب الأمن العلوي في المدينة، ويُعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية في المنطقة، حيث لعب دورًا محوريًا في التنسيق الأمني والعسكري بين الحشد الشعبي والفرقة الرابعة، في ظل النفوذ الإيراني المتزايد بالمنطقة خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض أيضًا، في السادس من تموز الجاري، على شادي الصمادي المنحدر من درعا المحطة، والذي كان أحد قياديي مجموعة "الغيث" التابعة للفرقة الرابعة بقيادة غياث دلة، المقرّب من الحرس الثوري الإيراني.

وتتهم الصمادي بالمشاركة في عمليات عسكرية ومجازر موثقة، أبرزها اقتحام الغوطة الشرقية عام 2014، والمشاركة في الحملة العسكرية على درعا عام 2018، حيث واصل نشاطه بعد اتفاق التسوية.