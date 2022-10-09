هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية شمال شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية على موقعها الرسمي، تعرض القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرق سوريا لهجوم صاروخي مساء السبت.

وقالت القيادة إن الهجوم والذي وقع في الساعة 10:12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي في سوريا قد فشل، حيث وقع صاروخ واحد في محيط مجمع القيادة، فيما سقطت باقي الصواريخ بالقرب منه.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه لم تُقتل أو تُجرح أي من القوات الأمريكية أو الشريكة، ولم تتضرر المنشآت ولا المعدات نتيجة سقوط الصاروخ، مبينة تمكن القوات الأمريكية من تحديد مكان الإطلاق حيث تم العثور على عدة صواريخ بالموقع.

ولم تتهم القيادة المركزية أي جهة بالوقوف وراء الهجوم، موضحة أنها تحقق بالحادث.

وتقع قاعدة الرميلان في الشمال الشرقي من محافظة الحسكة وعلى مقربة من الحدود العراقية السورية، وقد كانت بالأساس مهبطًا لطائرات زراعية سورية تستخدم لرش المبيدات، وتستعملها الوحدات الأمريكية كمهبط لطائرات نقل عسكري خفيف.

والقاعدة تقع على طريق ريفي قديم، وهي مؤمنة بجدار خرساني طويل بالإضافة إلى حواجز محمية جداً، وفي الداخل، يوجد مهبط طائرات يستخدم لنقل الجنود والإمدادات العسكرية، ويوجد في المنشأة قسمان، أحدهما مخصص للجنود الأمريكيين حصراً.