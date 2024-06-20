من هو "أبوليث الجنابي" الذي قتله التحالف في سوريا؟
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، مقتل أسامة جمال الجنابي الذي وصفته بأنه "مسؤول كبير" في تنظيم داعش، في غارة نفذها التحالف الدولي على مدينة عفرين السورية.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن تصفية الجنابي ستساهم في "تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".
وأفادت مصادر بأن تصفية "أبو ليث الجنابي" كما يلقب، جاءت بعد استهداف منزل قرب "المخيم الكويتي" في "ريف عفرين" السورية.
وقال ناشطون إن الجنابي يحمل الجنسية العراقية، وشغل منصب مسؤول "إدارة التجهيز" في التنظيم المتشدد، وكان يعيش متنكراً ويعمل حارساً في "ريف عفرين".
وذكر آخرون أنه تم التعرف على هوية الجنابي بعد إجراء فحص الحمض النووي DNA والتحقق من شخصيته، حيث تم تداول اسم شخص آخر عند وقوع الغارة، الأحد الماضي.
وتداول ناشطون وحسابات صوراً لجثة مغطاة وبطاقة هوية وثالثة شخصية، قالوا إنها تعود للقيادي الداعشي الجنابي، وتبين من بيانات البطاقة أن الجنابي من مواليد 10 أغسطس 1983.