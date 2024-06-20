من هو "أبوليث الجنابي" الذي قتله التحالف في سوريا؟

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، مقتل أسامة جمال الجنابي الذي وصفته بأنه "مسؤول كبير" في تنظيم داعش، في غارة نفذها التحالف الدولي على مدينة عفرين السورية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن تصفية الجنابي ستساهم في "تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".